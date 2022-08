Krzysztof Rutkowski wie kto zatruł Odrę? "Przekażę materiał"

W rozmowie z WP detektyw Krzysztof Rutkowski zapowiedział, że przekaże do Komendy Głównej Policji w Warszawie materiał, który "będzie jednoznacznie wskazywał tych, którzy doprowadzili do katastrofy ekologicznej w Odrze". - Pomimo, że tańczymy, to ja nie zapominam o sprawach ważnych - powiedział Klaudiuszowi Michalcowi detektyw Krzysztof Rutkowski. Krótkiego wywiadu udzielił wspólnie z partnerką z parkietu Sylwią Madeńską podczas przygotowań do występu w telewizyjnym programie Taniec z Gwiazdami. - Te informacje będą przekazane nie dla pieniędzy, choć to największa nagroda w historii polskiej policji. My przekazujemy oficjalną informację w celu wyjaśnienia tej bulwersującej sprawy - stwierdził Rutkowski.

