Krzysztof Pieczyński pobity na ulicy. Jest reakcja Patryka Jakiego

Znany aktor Krzysztof Pieczyński został zaatakowany w Warszawie. W biały dzień mężczyzna wyzwał go od "pedałów" i "ubeków", a potem kopał i bił. Na atak zareagował Patryk Jaki.

"Pobicie Krzysztofa Pieczyńskiego to skandal. Musimy z takimi zachowaniami walczyć. Jutro poproszę o nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości na tą sprawą" - zapowiedział w środę wieczorem Patryk Jaki we wpisie na Twitterze.

Do zdarzenia doszło o godzinie 10:00 w Warszawie . Aktor szedł ulicą Marszałkowską na przystanek tramwajowy. Na rogu z Żurawią minął go nieznany mężczyzna. Miał około 40 lat, ubrany był na ciemno.

- Zgłosiłem sprawę na policji, on zrobił to samo. Nie wiem, jak to się zakończy. Nie wiem, czy tam jest monitoring. Ale ja tej sprawy nie odpuszczę. Nie może być tak, że kogoś wyzywa się i bije za poglądy, wygląd czy orientację. Będą z tym walczył - powiedział aktor. Dodał, że boli go twarz po uderzeniu, a na nogach najprawdopodobniej zaraz pojawią się siniaki.