Krzysztof Leski nie żyje. Żegnają go koledzy i politycy

Informacja o śmierci Krzysztofa Leskiego wstrząsnęła światem mediów. Wielu dziennikarzy nie może uwierzyć w to, co się stało. Żegnają się z nim w gorących wpisach w sieciach społecznościowych.

"Jestem w szoku - Krzysiek Leski nie żyje. Pracowałem z nim w 'Expressie Wieczornym' i to on wprowadzał mnie w meandry polityki..." - napisał na swoim profilu na Twitterze Hubert Biskupski, wicenaczelny "Super Expressu".

"Wbrew wielu szczegółom (porażka opieki nad Mateczką, fatalny szpital) to nie był aż tak zły rok. Odzyskałem wiarę w sens życia będącego czymś więcej niż codzienną wegetacją. Pogodziłem się z rzadkimi znakami życia od dzieci uznając je za dobry znak. Always look at the bright side, isn’t it?" - napisał 31 grudnia 2019 roku w swoim ostatnim wpisie na blogu Krzysztof Leski.