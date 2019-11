WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze opozycja + 2 senatkrzysztof brejza 18 min. temu Krzysztof Brejza był wzburzony działaniami PiS w Senacie. "Podłe" - Pierwszy wielki sukces opozycji (…) to przepędzenie tych politycznych kłusowników - powiedział w rozmowie z reporterem WP Michałem Wróblewskim... Rozwiń Zmiana marszałka senatu większość … Rozwiń Transkrypcja: Zmiana marszałka senatu większość w senacie dla opozycji To będzie jakaś trwa Zmiana która odciśnie mocne piętno na polskiej polityce w kolejnych miesiącach w kolejnych Jestem pewien Dojdzie do W sposobie funkcjonowania Olsena Pierwszy wielki sukces Opozycja Wybory do senatu ale Tym sukcesem jest Przepędzenie W politycznych Przecież PiS postawił ogromne środki na to żeby z Którego Senatorów opozycji Uczestniczyłem w spotkaniu Tych wspólnych koledzy dzielili się swoimi doświadczeniami Nigdy w historii wolnej Polski nie było tak szerokiego kłusownicy I cieszymy cieszymy się Wychodząc Z pustymi siłami o tym nikomu nikomu kręgosłupa nie udało się zła Ale ale to było podłe bo bo te próby łamania kręgosłupów sanatorium opozycji Próbę przekupstwa korupcji politycznej Światła bez nowości i opinie z wyboru No właśnie ale to polityczne polowanie to były propozycje dołączenia do rządu Właśnie Propozycja dołączenia Klubu studenckiego PIS w zamian za stanowisko w rządzie Rozumiem że takie propozycje Szereg różnych propos Szereg różnych personalnych również Jeśli chodzi o stanowisko Przecież jedna z pani senator opowiadała że nawet otrzyma Propozycje Już prawie korupcyjne Jak myślisz Usługa W jednym z wywiadów ujawni Od tego nie było przez 30 lata a ja rozumiem że pan nie otrzymał żadnej propozycji Panie redaktorze pana pizza Kórnik Panie redaktorze Mam być twardy kręgosłup Nie mógłbym spać Swoim wyborcom Oczy Bym zrobił Niektórzy podkreślają Większość komentatorów podkreśla że to jest takie prawdziwe zwycięstwo Opozycja od 2015 roku że przedstawiciel opozycji Koalicja Zajmuje funkcję państwową i to może być taki wstęp Nie nadaje impetu przed kampanię prezydencką i to może mieć pchły Wybory w maju Zgadzam się Tomasz Grodzki Bardzo kompetentna Jest bardzo dobrym mówcą Ale przede wszystkim przez lat Służył ludziom Imadło Wyostrzone Intuicję taką też społeczna bardzo dobry słuch I wierzę że W tym procesie odbudowywanie demokracji Senat na Stomasz Odegrać były kandydat na senatora koalicji Obywatelskiej czyli Marek migalski już wskazuje że to profesor Tomasz Gross Jak być kandydatem koalicji Obywatelskiej na prezydenta a ponieważ wszedł do drugiej tury i miałby najmniej Elektorat negatywny spośród wszystkich potencjalny Kandydatów do się odtwarza teza nie wiem czy pan chodzi choćby w częścią Podziel Wszystko przed nami ja nie ukrywam jestem pod wrażeniem wczorajszego dnia wystąpi Tomasza Grodzkiego pana marszałka Jego wystąpienia jego Kultury klasy Jest bardzo do Mówiłem mów co Ale jest też osa Charyzma I wszystko A wystartuje w wyborach prezydenckich w platformy Panie dyrektorze zgłaszanie kandydatów do 17 list Wszystko Wszystko przed nami wszystko