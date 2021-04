Krzyki, gwizdy i petarda. Gorzkie powitanie posłów PiS po wyroku TK ws. RPO

Jest wyrok TK ws. RPO. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pełnienie obowiązków po zakończeniu kadencji RPO jest niekonstytucyjne. To wzburzyło zgromadzonych w al. Szucha zwolenników Adama Bodnara. Ci, w czasie konferencji posłów PiS pod budynkiem TK, zagłuszali wypowiedzi parlamentarzystów, krzycząc "hańba". Odpalono nawet petardę, której huk zarejestrowała nasza kamera. - Najśmieszniejsze jest to, że poseł opozycji, pan Szczerba najgłośniej krzyczy - mówił poseł Arkadiusz Mularczyk, który reprezentował Sejm. Głos po wyroku TK zabrał też RPO Adam Bodnar, którego powitano okrzykami "dziękujemy". - Ja również dziękuję. Wydaje mi się, że TK wyszedł poza granice wniosku, o czym mówiłem na rozprawie - zaznaczył Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak dodał, do czasu wejścia w życie wyroku TK będzie sprawował swoje obowiązki.

