"Krzyczeli, by ogolić posłankę na łyso". Dla prokuratury sprawy nie ma

Zarówno policja, jak i prokuratura uznały, że słowny atak w gdańskim sądzie na posłankę Agnieszkę Pomaską nie jest wystarczającym powodem, by zajmować się sprawą. Chodzi o skandowanie pod adresem parlamentarzystki m.in. słów ”Na łyso”. Wirtualna Polska poznała stanowisko Prokuratury Krajowej w tej sprawie.

- Do Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku, która jest właściwa miejscowo dla budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku i do właściwych miejscowo komisariatów policji nie wpłynęły zawiadomienia o ewentualnym przestępstwie w związku ze wskazanym w zapytaniu zdarzeniem – poinformował prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, w odpowiedzi na pismo posłów Platformy.

Chodzi o sprawę, która ma swój początek w 2016 roku. Wtedy to ówczesna radna PiS z Gdańska Anna Kołakowska skierowała do posłanki Pomaskiej słowa, które wywołały prawdziwą burzę i stały się podłożem do hejterskiego ataku. "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso" – powiedziała radna.