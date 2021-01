Kryzys w USA. Andrzej Duda szuka nowego pomysłu na relacje z USA, PiS stawia wymagania

Prawo i Sprawiedliwość - jak wynika z rozmów WP z politykami tej partii - stawia bardzo duże wymagania wobec Pałacu Prezydenckiego w sprawie relacji z USA. Obecny kryzys w Waszyngtonie jest pierwszym testem dla Andrzeja Dudy i jego otoczenia.

Politycy PiS nieoficjalnie zadają sobie pytania: czy Pałac ma jakiś nowy pomysł na działanie na tym, niezwykle ważnym, odcinku dyplomacji? - "Partyjni" dyplomaci są sceptyczni - twierdzi nie bez złośliwości jeden z polityków.

Ale inny uspokaja: - Duda jest mocno zdeterminowany, by przejąć na siebie dużo większy ciężar w polityce zagranicznej. A wie, że łatwiej nie będzie. Przeciwnie. Dlatego naturalne jest, że rozbudowuje swoje dyplomatyczne otoczenie.

Pałac pewny swego, PiS ma wymagania. Rzecznik Dudy: Wzmacniamy naszą rolę

Mowa przede wszystkim o relacjach z USA. - Andrzej z Joe Bidenem nie będzie miał łatwo. A "przyjaźń" z Trumpem nie przetrwa próby czasu - z gorzką ironią stwierdza rozmówca z PiS.

Jak się dowiadujemy, PiS jednak ma spore oczekiwania co do budowania relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. A za ten odcinek ma być od nowego roku szczególnie odpowiedzialny Pałac Prezydencki. A ściślej - nowo powstałe Biuro Polityki Międzynarodowej, którym pokieruje prof. Krzysztof Szczerski.

- Krzysiek dostaje poważny kredyt zaufania, ale czy spełni oczekiwania? Zobaczymy, nikt nie jest tego pewny. Ten obszar - relacje z USA - będzie trudny do ogarnięcia - przestrzega kolega Szczerskiego z PiS.

Ale Pałac jest pewny swego. - Realizujemy koncepcję wzmocnienia roli Pałacu Prezydenckiego w relacjach międzynarodowych - nie ukrywa w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski.

Zmiany w Pałacu. Lakoniczny komunikat Dudy

Wedle naszych informacji, to m.in. ze Szczerskim prezydent Duda konsultował swoją - dość zdawkową - reakcję na zamieszki na Kapitolu w Waszyngtonie, za które współodpowiedzialność bierze odchodzący (choć bynajmniej niechcący odejść) prezydent Donald Trump.

"Wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym. Władza zależy od woli wyborców, a nad bezpieczeństwem państwa i obywateli czuwają powołane do tego służby. Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji" - napisał w środę wieczorem Andrzej Duda.

Polska głowa państwa za to lakoniczne stanowisko (wielu twierdziło, że mocno spóźnione) została skrytykowana przez opozycję. - Jeżeli polski prezydent pisze, że to jest wewnętrzna sprawa USA, to oznacza, że on nie tylko nie rozumie polityki międzynarodowej, ale także w pewien sposób ośmiesza urząd, który sprawuje - powiedział w programie WP "Newsroom" były premier Leszek Miller.

Czy według byłego premiera, postawa polskiej strony może wpłynąć na przyszłe stosunki polsko-amerykańskie? - Oczywiście. Prezydent Biden już w czasie kampanii wyborczej wymienił Polskę w gronie reżimów autorytarnych - przypomina Miller.

Jeden z naszych rozmówców zbliżonych do Pałacu twierdzi natomiast, iż Duda "nie chciał prowokować" i "narażać się na niezrozumienie". - Dlatego ten komunikat musiał być najprostszy, nawet lekko "rozwodniony". A opozycja i tak przyczepiłaby się do wszystkiego, co wyjdzie od Andrzeja - tłumaczy nasz rozmówca.

Szczerski przejmuje narrację ws. USA

Dzień później na szerszy komunikat zdecydował się sam Krzysztof Szczerski, pełnomocnik ds. utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej. "Polskę i Stany Zjednoczone (…) łączy najsilniejsze od lat wielowymiarowe partnerstwo strategiczne (...). Dlatego też, w związku z dokończeniem przerwanego procesu zliczania głosów elektorskich i zatwierdzeniem przez Kongres USA wyniku wyboru 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych, wyrażamy uznanie dla siły amerykańskich instytucji demokratycznych. Stanowi to dowód stabilności demokracji amerykańskiej i potwierdza zasadę, że demokratyczna zmiana następuje przy urnie wyborczej, a nie poprzez agresywne demonstracje uliczne" - powiedział Szczerski w nagraniu opublikowanym na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Takich komunikatów od pełnomocnika ds. utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej - jak słyszymy - ma być więcej.

Wcześniej o swojej roli w Biurze prezydencki minister mówił: "Idea jest taka, aby obok Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które realizuje specyficzne obowiązki prezydenta, jakie dotyczą zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i kwestii dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego, powstała druga wyspecjalizowana komórka, która w sposób pełny będzie realizowała zadania wynikające z tego, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem RP w relacjach międzynarodowych".

Szczerski dodał, że będzie budował "dyplomatyczny BBN". To zapadło w pamięć nie tylko dziennikarzom, ale i politykom PiS.

Nieoficjalnie: Duda chce nowej ustawy w sprawie Biura Polityki Międzynarodowej

Jak zatem pogodzić współpracę na kilku dyplomatycznych odcinkach? Wszak za politykę zagraniczną polskiego państwa już dziś odpowiedzialnych jest kilka ośrodków: MSZ (prof. Zbigniew Rau), pion ds. europejskich Konrada Szymańskiego oraz pełnomocnik ds. Trójmorza Paweł Jabłoński (w ramach Kancelarii Premiera), a także - last but not least - MON, które mocno działa na odcinku transatlantyckim.

Pałac Prezydencki nie ma jednak obaw. Przeciwnie. - Zależy nam, żeby ta współpraca była harmonijna, dobra, bo to po prostu leży w interesie naszego kraju. Tak było do tej pory i tak będzie nadal. Ale chcemy kwestię polityki zagranicznej w ramach Pałacu Prezydenckiego wzmocnić. I to będzie następowało - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

- Czy zatem prezydent nie był w pełni zadowolony z polityki zagranicznej prowadzonej przez rząd? - dopytujemy.

- Tego nie powiedziałem. Chodzi o to, że zawsze coś można robić lepiej - odpowiada prezydencki minister.

Zamieszki w Waszyngtonie: Piotr Mueller: USA, jako dojrzała demokracja, poradzą sobie

Nadzieje w Andrzeju Dudzie - jeśli chodzi o relacje z USA - pokłada KPRM. - Na arenie międzynarodowej rząd i prezydent prowadzą wspólną politykę zagraniczną. To jest naturalne, że prezydent ma tutaj ogromną rolę, a w stosunkach polsko-amerykańskich ma rolę kluczową - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik rządu Piotr Mueller. - Nie jest zaskoczeniem, że prezydent i jego współpracownicy prowadzą wspólne działania dyplomatyczne i prowadzą rozmowy z naszymi amerykańskimi partnerami. To dzieje się od lat - dodaje minister w KPRM.

Krzysztof Szczerski był dotąd szarą eminencją w Pałacu, jeśli chodzi o rozwijanie kontaktów dyplomatycznych w USA. Z administracją Donalda Trumpa było stosunkowo łatwo, z nową administracją Joe Bidena utrzymywać dobre relacje będzie zdecydowanie trudniej. Nikt tego w obozie władzy nie ukrywa.

Dlatego Biuro Polityki Międzynarodowej ma pomóc w realizacji tego zadania. Wedle naszych informacji z Pałacu, Andrzejowi Dudzie zależy na tym, żeby BPM miało mocne, ustawowe umocowanie - podobnie jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. A żeby tak się stało, potrzebna jest zgoda większości parlamentu.

Czy taka się znajdzie? Zależy od PiS. Czyli od Jarosława Kaczyńskiego.