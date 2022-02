Kryzys powołań i dwóch papieży. Kościół katolicki przeżywa kryzys

"Koniec kościoła, jaki znacie" to nowa książka autorstwa Tomasza Terlikowskiego. - To koniec kościoła, jaki znamy. Żyjemy w czasie, w którym dotychczasowe struktury, które znaliśmy, były nam bliskie lub nie, zmieniają się bardzo głęboko i kształtuje się coś nowego - mówi publicysta, dr Tomasz Terlikowski, który był gościem "Newsroom" WP. Dla kościoła katolickiego ma to być przełomowy moment. Jedną ze zmian jest chociażby jednoczesna obecność papieża emeryta i papieża urzędującego. - Możemy sobie wyobrazić sytuację, że będziemy mieć dwóch papieży emerytów i papieża urzędującego - dodaje Terlikowski, który nazywa tę zmianę "fundamentalną". Poważnym problemem dla kościoła staje się także brak duchownych. - W krajach europejskich za chwilę ich nie będzie - mówi publicysta. Dodaje, że już teraz pojawiają się pierwsze diecezje, które decydują się na likwidacje lub łączenie parafii. "Kryzys powołań" dotknął także seminaria. - Było kilka w tym roku, gdzie nie było żadnego kandydata - dodaje Terlikowski.