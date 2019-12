Kryzys polityczny w Izraelu. Będą kolejne przedterminowe wybory

Fiaskiem zakończyły się próby formowania rządu w Izraelu. Tuż przed północą w środę minął termin powołania nowej rady ministrów. W wyniku tego Kneset podjął decyzję o samorozwiązaniu. Nowe wybory parlamentarne odbędą się 2 marca 2020 roku.

Do gry wrócił wtedy urzędujący premier Izraela - Benjamin Nethanjahu. Wezwał swojego opozycyjnego rywala do utworzenia "rządu jedności". Co innego twierdził Gantz. Według emerytowanego wojskowego politycy Likudu skutecznie torpedowali jego próby powołania rząd, "kładąc nacisk na dobro jednej osoby" - czyli Nethanjahu. Lider opozycji dodawał, że próbował skontaktować się z premierem, jednak jego wysiłki spotkały się z "obelgami, oszczerstwami i dziecinnymi filmami wideo".