Izrael. Premier Benjamin Netanjahu z zarzutami

Benjamin Nethanjahu oskarżony za "oszustwa, nadużycia oraz łapówki" - przekazał Prokurator Generalny Izraela. Tym samym Nethanjahu będzie pierwszym w historii premierem, który usłyszy zarzuty korupcyjne.



Głównym zarzutem są relacje lidera Likudu z izraelskim magnatem telekomunikacyjnym - Szaulem Elowiczem. Prokuratura oskarża izraelskiego premiera, że w latach 2012-2017 miał wprowadzać nowe prawo, dzięki którym biznesmen zarobił ok. 500 mln dol. (ok 2 mld zł). W zamian za to izraelski premier miał domagać się by w serwisie internetowym Elowicza (Walla News) ukazywały się korzystne wiadomości dla rządu.