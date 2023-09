Kryzys na Lampedusie. Wśród imigrantów 3-letnie "dziecko pustyni"

Mniej więcej 3-letnim chłopcem opiekują się wolontariusze Czerwonego Krzyża i organizacji Save The Children. Najpierw zabrano go do ośrodka recepcyjnego Contrada Imbriacola na Lampedusie, gdzie utworzono specjalny punkt dla dzieci i samotnych matek, ale nikt tam nie rozpoznał malca. Chłopiec nie mówi, nie uśmiecha się. Nic o nim nie wiadomo. Zespół psychologów pracuje z nim całą dobę, ale póki co bez rezultatu. 18-letni migrant, który go uratował, powiedział, że przez całą podróż dziecko nie wydało z siebie żadnego dźwięku.