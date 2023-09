Chaos na Lampedusie. Włoch obwinia Niemców o kryzys z migrantami

Prawdą jest, że na Morzu Śródziemnym znajdują się trzy statki ratownicze organizacji pozarządowych, których misją jest ratowanie rozbitków, i że są one finansowane z darowizn z Niemiec, w tym Kościoła protestanckiego - niemiecki kanał informacyjny N-TV podkreśla, że ani jeden ze statków nie przewiózł we wrześniowy weekend nikogo na Lampedusę. Imigranci, najczęściej z Tunezji, przypływają na wyspę małymi, ledwo nadającymi się do żeglugi, drewnianymi łódkami.