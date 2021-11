Kryzys na granicy z Białorusią. Gen. Roman Polko: To przygotowana akcja

- Jesteśmy o krok od prowokacji. To jest od początku do końca wyreżyserowana akcja białoruskich służb. Mamy do czynienia z regularnymi, agresywnymi działaniami wymierzonymi w nasz kraj i w granicę NATO. I nie może być tak, że odpowiadamy na takie działania sami. Potrzebna jest reakcja Unii Europejskiej i NATO - ocenia sytuację na granicy z Białorusią gen. Roman Polko, były szef GROM.