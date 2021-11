Kryzys na granicy. Stan wyjątkowy wkrótce się skończy. Co planuje rząd?

Na terenach przygranicznych jeszcze przez trzy tygodnie będzie obowiązywał stan wyjątkowy. Nic nie wskazuje jednak na to, by do tego czasu zakończył się kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Jakie plany ma rząd PiS? Pytany o to we wtorek, premier Mateusz Morawiecki odparł jedynie, że na pewno "nie wprowadzimy stanu wojennego".