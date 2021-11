Kryzys na granicy. Migranci w natarciu. Tajemnicza "przepowiednia" Korwin-Mikkego

Mija kilka tygodni, jest 8 listopada. To najprawdopodobniej najbardziej kryzysowy dzień od początku wybuchu wojny hybrydowej na granicy. Białoruś znacznie zwiększyła liczbę lotów z Bliskiego Wschodu do Mińska, aby sprowadzić do kraju migrantów z tego regionu. Setki, jeśli nie tysiące migrantów próbują sforsować naszą granicę.