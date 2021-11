WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Strefa Premium Najnowsze władimir putin + 3 aleksander łukaszenkagen. prof. Bogusław Pacekkryzys ma granicy Dzisiaj, 16-11-2021 05:46 Kryzys na granicy. Gen. Pacek: klucz do rozwiązania kryzysu jest w Moskwie - Trzeba się liczyć z tym, że ten konflikt potrwa jeszcze kilka miesięcy i może mieć dramatyczny przebieg, ponieważ zbliża się zima - stwierdził w programie "Newsroom" w WP gen. prof. Bogusław Pacek, oceniając sytuację na polsko-białoruskiej granicy. - Obawiam się kryzysu humanitarnego. Nie wystarczy takie myślenie, że on będzie nie po naszej stronie. Jeżeli zaczną zamarzać ludzie po stronie białoruskiej, jeżeli zacznie się tam poważny kryzys humanitarny, to może być problem nie tylko białoruski, to może być problem Europy, to może być problem świata, co z tym teraz robić? Putin już powiedział: macie pomagać, macie płacić Białorusi za zajmowanie się tymi migrantami. Wiele wyzwań i wiele problemów przed nami - dodał. Jego zdaniem wszystko zależy od Łukaszenki, ale także od Władimira Putina i władz w Moskwie. - Bo jeżeli ktoś dzisiaj ma klucz do szybkiego rozwiązania tej sytuacji, to on jest w Moskwie - ocenił gen. prof. Bogusław Pacek. Rozwiń w tym momencie jest to bardzo trud … Rozwiń Transkrypcja: w tym momencie jest to bardzo trudne do przewidzenia Ale panie generale ile ta sytuacja ile to napięcie i ten konflikt może potrwać Jak długo będziemy jeszcze do czynienia z tym problemem trzeba się liczyć z tym że ten konflikt potrwa kilka miesięcy i on może mieć Dramatyczny przebieg pojazdu czasie zima Obawiał się kryzysu chyba i nie wystarczy takie myślenie że on będzie nie po naszej stronie Jeżeli zaczął zamarzać ludzie po stronie białoruskiej Jeżeli zawsze się tam poważny konflikt my czarny tych jest coraz więcej ich zatrzymywanie na granicy powoduje że oni zostają Białorusi a nie spodziewał się Białoruś udzieliła im wszechstronnej pomocy takie jaka będzie potrzebna bo może być problem nie tylko białoruski to może być problem Europy to może jutro bym świata który nagle stanie przed wyzwaniem No i co z tym teraz robić już powiedział bo mama się pomagać Białorusi pewnie płacić za zatrzymywanie za zajmowanie się imigrantami Jest wiele pytań wiele wyzwań i wiele problem z nami które prawdopodobnie będą rozgrywane w najbliższych miesiącach wszystko tak naprawdę zależy od łukaszenki ale także od Władimira Putina i od w Moskwie bo jeżeli ktoś dzisiaj ma klucz do szybkiego rozwiązania tej sytuacji to on jest w Moskwie No właśnie pani kamerę panie generale Czym jest ten klucz Jak pan to mówi w przypadku Mira Putina i muskwe na czym polega ten klucz który może rozwiązać całą sytuację do połączenia do Białorusi do państwa związkowego i to się udaje średnio sobie nie powiedziała łukaszence to on w jakim sensie walczy jednak o.o. Białoruś udało się zintegrować system obronny nie i obydwa państwa na terenie Białorusi już występują wspólnie Natomiast jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze o kwestie polityczne o kwestie różne narodowe to nadal Ten proces trwa w związku z powyższym putinowi też zależy na na czekaniu i na osłabieniu trochę łukaszenki klucz polega na tym że Łukaszenka musi dostać wyraźny sygnał albo wręcz polecenie z Moskwy szmato zakończyć ją do zakończy bo on wie że jego los i jego trwanie lub nie stopniu zależy od Władimira Putina i od jego decyzji a już nie od niego samego a walczy o przetrwanie walczy z Unią i walczy troszeczkę też na scenie które z Moskwy