Kryzys na granicy. Były dowódca Wojsk Lądowych: Tym ludziom trzeba udzielić pomocy

W sieci pojawił się apel o humanitarne traktowanie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. - To jest rejon katastrofy humanitarnej. Ci ludzie, którzy się tam znajdują, to osoby, którym trzeba udzielić pomocy. Mówię to na bazie swojego doświadczenia z Iraku czy Afganistanu - przekazał w programie "Newsroom" WP gen. br. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych i były wiceszef MON. - Byliśmy żołnierzami, którzy nosili karabiny, załadowaną broń, ale zawsze byliśmy ludzcy w stosunku do tych, którzy potrzebowali od nas pomocy. Mówię to dlatego, że jako dowódca stawiałem zawsze na bezpieczeństwo tych ludzi. Chroniliśmy ich przed tymi, którzy ich wykorzystywali, a często nawet zabijali. Każdy polski żołnierz czy strażnik graniczny musi mieć świadomość, że godność ludzka jest ważna, zarówno nasza, jak i tych, którzy z zagranicy do nas przychodzą. I trzeba tę godność uszanować. To, że ktoś jest żołnierzem i składa przysięgę, nie zwalnia go od tego, aby być ludzkim w stosunku do ludzi - podkreślił gen. br. Skrzypczak.