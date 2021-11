Kryzys na granicy. Będzie nagła wizyta szefa Rady Europejskiej w Polsce

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przyjedzie do Polski w środę. Ma spotkać się z premierem Morawieckim. Informację potwierdził we wtorek wieczorem rzecznik rządu, Piotr Müller. - Sama wizyta jest elementem solidarności w związku z tą sytuacją, która ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej, natomiast liczymy na to, że instytucje unijne zakończą chociażby procedury związane z sankcjami, bo nam na tym najbardziej zależy - mówił Piotr Müller. Więcej w materiale wideo.