Kryzys na granicy. Artykuł 4 NATO uruchomiony? Minister Szrot tłumaczy

Czy Polska w związku z kryzysem na granicy zdecyduje się na uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego? - To jest poważna sprawa. Ta dyskusja na spotkaniach, które prezydent odbywał od początku tygodnia, trwała i cały czas trwa. Proszę pamiętać tylko o jednym: rozpoczęcie procedury artykułu 4. nie może się wiązać z oceną, że polskie służby sobie nie radziły. Tak nie jest - przekazał w programie "Newsroom" WP Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP. - Polska radzi sobie świetnie. Potrzebujemy przede wszystkim wsparcia politycznego. I te wsparcie płynie z całej Europy. (...) Póki co nie ma problemu, ale rząd cały czas rozważa procedury z artykułem 4. NATO - podkreślił prezydencki minister. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała, jakie działania zostaną wdrożone, gdy na początku grudnia skończy się w Polsce stan wyjątkowy. - Rząd prowadzi w tej kwestii analizy. Prawnicy prezydenta też badają różne warianty. (...) Jednym z możliwych wariantów jest odrębna regulacja ustawowa. Nie mamy jeszcze precyzyjnego wskazania. Ale moim zdaniem, mówię to jako prawnik, Konstytucja nie mówi, czy tego stanu wyjątkowego nie da się powtórzyć. Byłoby absurdem, gdyby ustawodawca zakładał, że każdy stan kryzysowy musi się skończyć po trzech miesiącach - tłumaczył Szrot.