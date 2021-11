Kryzys migracyjny przykrywa temat aborcji. Dla PiS to dobra wiadomość. "Traciliśmy"

To sprawa niezwykle delikatna, emocjonalna, trudna - powtarzają off the record przedstawiciele obozu władzy. Dlatego politykom nie jest łatwo zabierać na ten temat głos. Zwłaszcza że dla PiS temat jest wyjątkowo niewygodny, bowiem łączy się go pośrednio z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku, po którym PiS nieodwracalnie straciło kilka punktów procentowych poparcia. Sama zmarła 30-latka pisała do swojej mamy tuż przed śmiercią, że lekarze zwlekali z przerwaniem ciąży z powodu obowiązującego po decyzji TK klimatu wokół aborcji.