WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Innowacje

Innowacje Śląsk

Śląsk Kraków

Kraków Wideo

Wideo Trójmiasto

Trójmiasto Strefa Premium

Strefa Premium Najnowsze afganistan + 2 konfliktaleksander łukaszenka Dzisiaj, 28-08-2021 14:43 Kryzys migracyjny i chaos w Afganistanie. "To wierzchołek góry lodowej" Trwa kryzys migracyjny. Pojawiają się doniesienia, że prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka planuje wprowadzić ruch bezwizowy z Pakistanem, gdzie próbują dotrzeć Afgańczycy, uciekając z opanowanego przez talibów kraju. O tę kwestię był pytany emerytowany pułkownik Agencji Wywiadu Marcin Faliński, który był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Newsroom WP". – Ten obłęd Łukaszenki należy zatrzymać, ale nie możemy go zatrzymywać, widząc, co się dzieje. Musimy być krok do przodu – ocenił ppłk Faliński. Prowadzący dopytywał, czy Europa ze względu na sytuację w Afganistanie powinna czuć się zagrożona. – Jedno jest pewne: najlepsze działania jako UE i NATO możemy podejmować to działania na miejscu – odparł gość WP. – To, co teraz się dzieje to wierzchołek góry lodowej – dodał, podkreślając, że wymagane są pragmatyczne działania oparte m.in. na współpracy z USA. Pojawiło się również pytanie o to, czy emerytowany pułkownik Agencji Wywiadu śpi spokojnie, myśląc o kondycji polskich służb. - Obawiam się polityków, którzy nie zawsze chcą nas słuchać – powiedział ppłk Faliński. - Nie jesteśmy jeszcze taką demokracją, która wie, że służby wywiadowcze to oczy i uszy sprawujących władzy w Polsce – dodał. Rozwiń