Kryzys migracyjny? Ekspert: jest to zapowiedź większej fali

Czy w obliczu obecnej sytuacji w Afganistanie, gdzie władzę przejęła fundamentalistyczna bojówka talibów, oraz impasu na polsko-białoruskiej granicy możemy spodziewać się kryzysu migracyjnego? - Trzeba poważnie liczyć się z tym, że jest to zapowiedź większej fali, aczkolwiek nie jest to na dzień dzisiejszy przesądzone - uważa gość programu "Newsroom" WP, pułkownik Grzegorz Małecki. - Czynników, które decydująco wpływają na kierunek tego kryzysu, jest szereg. W związku z tym, w zależności od tego, jak one się rozwiną, będziemy mieli taki a nie inny przebieg tego, czego się spodziewamy, co nazywamy kryzysem migracyjnym - dodał były szef Agencji Wywiadu. Dodał jednak, że "na dzień dzisiejszy nie jest to jeszcze kryzys migracyjny, w każdym razie w przypadku Polski". - Natomiast jest to jego zapowiedź. Jest to przede wszystkim na dzień dzisiejszy pewna medialna odsłona tego, z czym możemy się liczyć w najbliższym czasie i do czego powinniśmy się przygotowywać jako państwo – podkreślił ekspert.