Krytykował Tuska, wpłacił na Platformę. Kolejny milioner wsparł PO

Bielowicki, rocznik 1973 to założyciel i Partner Zarządzający funduszu Tar Heel Capital. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Graduate School of Businness International Executive M.B.A. University of Chicago. W przeszłości był wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz konsultantem odpowiedzialnym za program systemów emerytalnych w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Ma licencję pilota zawodowego.