Krystyna Pawłowicz w ogniu krytyki. Polityk Porozumienia mówi o "ataku na dziecko"

Michał Wypij był gościem Michała Wróblewskiego w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk Porozumienia był pytany o ostatni wpis Krystyny Pawłowicz, który wywołał niemałe kontrowersje. Sędzia TK publicznie skrytykowała dyrekcję podwarszawskiej szkoły za to, że ta "zobowiązała" innych nauczycieli do zwracania się do transpłciowej 10-letniej uczennicy imieniem żeńskim, a nie męskim, które "widnieje w aktach". Jednocześnie Pawłowicz ujawniła dane. - Taki atak na dziecko jest czymś bardzo przykrym, to jest sytuacja trudna, która wymaga wrażliwości, tej zabrakło pani Krystynie Pawłowicz – oświadczył Wypij. Dodał, że "lepiej byłoby dla niej, gdyby wyłączyła social media, nie odzywała się i skupiła na pracy w TK". Na pytanie, czy Pawłowicz powinna wciąż być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, polityk odparł, że "nie mamy żadnej mocy, żeby ją odwołać". – Wczorajsze wystąpienie było straszne, może być opłakane w skutkach dla tego dziecka i rodziny – ocenił gość WP. – Osoby, które w ten sposób odnoszą się do dzieci, w moim odczuciu, jako ojca, dyskwalifikuje ją (Krystynę Pawłowicz – przyp. red.) w funkcjonowaniu w dyskursie publicznym i lepiej dla nas wszystkich, gdyby skupiła się na pracy w TK – dodał Michał Wpij. Więcej w materiale wideo.

Rozwiń