Krystyna Pawłowicz w hotelu. Polityk wyrozumiały dla sędzi TK

Pobyt Krystyny Pawłowicz w hotelu leczniczym wywołał duże poruszenie opinii publicznej. Była posłanka PiS odpiera zarzuty krytyków, których zdaniem, w sytuacji, kiedy Polacy muszą z powodu obostrzeń pozostawać w domach, Pawłowicz również powinna wstrzymać się z wyjazdami. Do sprawy w programie Newsroom WP odniósł się wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Polityk podkreślił, że nie rozumie, dlaczego media zajmują się tematem byłej posłanki i zaznaczył, że skoro jej wyjazd odbył się zgodnie z obowiązującym prawem, to nie ma żadnych powodów by potępiać Pawłowicz. Jednocześnie Ociepa stwierdził, że politycy wiedzą, że nie muszą swoją postawą dawać przykładu i nie mogą sobie pozwolić na to samo, co reszta obywateli.

