Krystyna Pawłowicz ostro o awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie. Rafał Trzaskowski porównany do Putina

Warszawa: awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Krystyna Pawłowicz podejrzewa spisek. Opublikowała na Twitterze kilka kontrowersyjnych wpisów. W tym jeden, w którym porównuje Trzaskowskiego do Putina.

Krystyna Pawłowicz o awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie

Przypominamy, że w środę 28 sierpnia w godzinach porannych w stolicy doszło do awarii kolektora odpowiedzialnego za przesyłanie części ścieków z lewej strony miasta do oczyszczalni Czajka. W czwartek rano Główny Inspektor Sanitarny, Marek Posobkiewicz, oznajmił, że mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, ale również z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. W Wiśle znajdują się niebezpieczne bakterie. W środę GIS wydał alert, w którym ostrzegał przed uprawianiem sportów w skażonej wodzie i używaniem jej do mycia. Należy również pilnować, żeby do Wisły nie zbliżały się psy. Głos w sprawie awarii zabrała posłanka PiS, Krystyna Pawłowicz, która opublikowała w mediach społecznościowych kontrowersyjny wpis.