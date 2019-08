Warszawa. Ogromne ilości ścieków wtłaczane są prosto do Wisły. Nowe informacje

Warszawa. Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka". Rano zbiera się sztab kryzysowy w Płocku. Zanieczyszczenia mają tak dotrzeć około południa. Główny Inspektor Sanitarny apeluje: "w Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie pij i nie używaj do mycia wody z rzeki".

- Mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną, ale także z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Do Wisły dostają się niebezpieczne bakterie. Należy także pilnować psów, by nie zbliżały się do wody - powiedział w czwartek rano Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz.