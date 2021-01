Krystyna Janda i Krystyna Pawłowicz razem na zdjęciach. Sędzia TK ironicznie o aktorce

Krystyna Janda zaszczepiona poza kolejnością. Krystyna Pawłowicz komentuje

To nie spodobało się Krystynie Pawłowicz, która postanowiła uderzyć w Jandę. Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości zamieściła dwa zdjęcia z dzieciństwa. Jak tłumaczy, razem z przyszłą aktorką chodziła do tego samego przedszkola. Kobiety były w jednej grupie starszaków. O ile sama fotografia nie budzi kontrowersji, to opis zdjęcia w ironiczny sposób nawiązuje do przyjęcia przez Jandę szczepionki poza kolejnością.