Makowski: "Moje zdrowie jest lepsze, niż twoje. Szczepienia dla równych i równiejszych" [OPINIA]

Wchodząc na profil facebookowy Krystyny Jandy, znajdziemy opublikowaną w ciągu kilku dni rzekę linków o Strajku Kobiet, ptakach poszkodowanych w sylwestra, problemach Kościoła, złych rządach PiS-u, działalności teatrów, a nawet tekst o tym, że "szpitale musiały wylewać co szóstą dawkę szczepionki". Zapewne w domyśle, że skoro ma się zmarnować, to chyba nic złego, że ktoś inny taką dawkę przyjmie? Jest też odnośnik do artykułu pt. "Dlaczego nienawidzimy? Źródła hejtu".