Krystian Markiewicz zadeklarował, że chce rozmów ze stroną rządową. Szef stowarzyszenia sędziów Iustitia podkreśla, że porozumienie jest potrzebne, a wyrok TSUE to sygnał, by "klasa polityczna zrobiła dwa kroki do tyłu".

Krystian Markiewicz ze stowarzyszenia Iustitia: chcemy rozmawiać z rządem (PAP, Fot: Andrzej Grygiel)

Krystian Markiewicz zdradził, że sędziowie z Iustitii apelowali o rozmowę do prezydenta, premiera czy ministra sprawiedliwości. - Zamiast tego słyszę ciągle ataki na sędziów, na "przewrotowców", "polityków". Ten język nikomu nie służy - powiedział na antenie RMF FM.

Markiewicz na początku grudnia usłyszał 55 zarzutów dyscyplinarne. Jak ocenia szef stowarzyszenia Iustitia, mają one charakter "quasi-polityczny". - Jeżeli ja walczę o to, żeby politycy nie wchodzili do sądów, nie decydowali o tym, kto będzie sędzią, albo jakie będą wyroki, albo walczę z tymi politykami, to mnie się zarzuca działalność polityczną - wyjaśniał.

Markiewicz porównał zmiany prawa, jakie przeforsował PiS do tego, co działo się w III Rzeszy. - Tam były też ustawy i tam też sędziowie mówili później: dobra, są ustawy uchwalone przez niemiecki parlament, będziemy je stosować - mówił prezes Iustitii.

Sędzia zwrócił uwagę, że resort sprawiedliwości zapowiedział zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej sędziów. - I wskazało na konkretny przepis prawa karnego niemieckiego. Przepis został wprowadzony po II wojny światowej po to, by rozliczać sędziów, którzy w czasie III Rzeszy wydawali wyroki - dodał Markiewicz.