Kryscina Cimanouska w drodze do Polski. Media: wylądowała w Wiedniu

Cimanouska została zawieziona przez białoruski komitet na lotnisko Haneda, jednak nie wsiadła na pokład maszyny lecącej do Mińska. Udało jej się pozbyć "opiekunów" z kadry, a ona sama zgłosiła się na policję, gdzie poprosiła o ochronę. Następnie trafiła do polskiego konsulatu, skąd udała się w dalszą podróż do Europy. Warszawa udzieliła jej wsparcia dyplomatycznego oraz wizę humanitarną.