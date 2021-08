Kryscina Cimanouska przyleci z Tokio 2020 do Polski? Padła wstępna data

- Kryscina Cimanouska otrzymała wizę humanitarną. To fakt, który miał miejsce. Już wiemy, że pani Kryscina przyleci do Polski - mówił w programie "Newsroom WP" Aleś Zarembiuk, szef Domu Białoruskiego w Warszawie. Jak dodał, ma on nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu Kryscina Cimanouska będzie mogła zostać powitana w Warszawie, po przylocie z igrzysk Tokio 2020. - W Polsce jest największa białoruska diaspora. To kraj najbardziej przygotowany do przyjęcia uchodźców z Białorusi i Polska robiła w tej sprawie najwięcej w 2020 roku - tłumaczył Zarembiuk i zaznaczył, że to dzięki wcześniejszym działaniom dyplomatycznym tak szybko udało się uzyskać wizę humanitarną dla Krysciny Cimanouskiej. - To nie pierwszy raz, kiedy Polska świadczy taką pomoc w ciągu zaledwie kilku minut, ratując życie i wolność obywateli Białorusi - dodał Zarembiuk.