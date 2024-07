Krwiożerczy bąk bydlęcy. Letni koszmar brzęczącego olbrzyma

Bąk bydlęcy, ze względu na swoje rozmiary, jest największym przedstawicielem rodziny muchówek. Często mylony z gzami, przypomina wyglądem zwykłą muchę, choć wyróżnia się rozmiarem, mogąc osiągnąć nawet 2,5 - 3 cm długości. Jego wąski, wydłużony tułów oraz brązowe skrzydła sprawiają, że odróżnia się od innych owadów. Na swoim odwłoku ma żółto-brązowe pasy, co upodabnia go na pierwszy rzut oka do szerszenia.