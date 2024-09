Krwawy szturm na pozycję Rosjan. Nagranie z piekła frontu

Udany szturm ukraińskich żołnierzy na pozycję Rosjan w obwodzie charkowskim. Elitarne jednostki HUR przeprowadziły udaną akcję we Wowczańsku. Agencja Reutera udostępniła nagrania z walk z perspektywy żołnierzy i ujęć z drona. We wtorek Ukraińcy przeprowadzili brawurowy atak na fabrykę kruszywa, która od długich miesięcy znajdywała się pod okupacją armii Putina. Rosjanie trzymali tam broń, a także naprawiali wojskowy sprzęt z frontu pod Charkowem. Postawiono na metodę zaskoczenia i po serii uderzeń dronów bojowych w budynki fabryki, do akcji wkroczyli wyspecjalizowani żołnierze HUR. Nagrania z perspektywy wojskowego ukazują, że w wymianie ognia z Rosjanami nie ma miejsca nawet na najmniejszy błąd. Żołnierze Putina zacięcie się bronili, ale to strona ukraińska z sukcesem zakończyła całą operację i przejęła fabrykę. Przygraniczny Wowczańsk, który odgrywał ważną rolę w rosyjskiej ofensywie na północy obwodu charkowskiego, był miejscem zaciętych walk przez ostatnie miesiące. Ukraińskie oddziały sukcesywnie odzyskują kontrolę nad tym obszarem, co stanowi ważny element w długoterminowej obronie regionu. Obecnie ukraińskie siły kontynuują działania mające na celu stabilizację linii frontu i eliminację rosyjskich pozycji przed nadejściem zimy.