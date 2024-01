Krwawy odwet pilotów Mi-8. Zaskoczyli Rosjan atakiem tuż nad ziemią

Brawurowy atak pilotów Mi-8 na wschodnim odcinku frontu w Ukrainie. Żołnierze Załużnego z 18. Brygady Lotnictwa Armii Kijowa udostępnili nagranie, na którym przeprowadzają atak rakietowy na rosyjskie pozycje pod Ługańskiem. Ukraińcy wyruszyli na akcję tuż nad ranem, gdy siły okupanta przegrupowywały się przed wyjazdem na front. To był doskonały moment do przeprowadzenia ataku z efektem zaskoczenia. Kilka dni wcześniej Rosjanie okrążyli grupę ukraińskiej piechoty w trakcie walk. Dowództwo zadecydowało, by przeprowadzić krwawy odwet i zniszczyć kilka kluczowych pozycji dla rosyjskiego wojska w tym regionie. Na nagraniu widać, jak jeden z pilotów śmigłowca strzela salwą pocisków, znajdując się zaledwie kilkanaście metrów nad ziemią. Celem ataku miały być magazyn z bronią, a także kilka cywilnych obiektów, które służyły do odpoczynku Rosjanom. "Siły rotacyjne lotnictwa armii ukraińskiej nadal działają tej zimy, zarówno za frontem, jak i jako bliskie wsparcie powietrzne. Ukraińskie Mi-8 z 18. Brygady Lotnictwa Armii przeprowadzają ataki na niskim poziomie po kilka razy dziennie na froncie wschodnim" - przekazali Ukraińcy pod nagraniem.