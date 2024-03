Krwawy mord w luksusowym hotelu. Ciało Polaka leżało na łóżku

Niejednokrotnie, jak wskazują zagraniczne media, Polak przybywał z wizytą do miasta Ćottogram w południowo-wschodnim Bangladeszu. Jako specjalista do spraw kontroli jednej z polskich firm odzieżowych, weryfikował jakość produktów w tamtejszej fabryce. Tym razem przyleciał z Polski lotem przez Dubaj, 24 lutego. W poniedziałek ciało 58-latka ujawniono w pokoju czterogwiazdowego hotelu The Peninsula Chittagong.