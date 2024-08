Krwawe walki pod Kurskiem. Nagrania z ataków w Rosji

Siły Ukrainy utrzymują zdobyte pozycje w obwodzie kurskim i przerzucają do Rosji coraz więcej ciężkiego sprzętu. Agencja Reutera udostępniła nagranie z momentu ataku rakietowego Ukraińców z rosyjskiej ziemi. Na materiale widać salwę pocisków z wyrzutni rakiet w obwodzie kurskim. Żołnierze gen. Syrskiego zaatakowali pozycje armii Putina o świcie. Następnie opublikowano nagranie prosto z kamerki zamontowanej na hełmie Ukraińca, pokazując walki z perspektywy żołnierza. Rosjanie ukrywali się w jednej z wiosek w obwodzie kurskim, gdzie doszło do krwawej wymiany ognia. Ukraińcy przy pomocy wozów opancerzonych nie dali się zatrzymać i przejęli pozycje wroga pod miastem. Z kolei we wtorek agencja AP udostępniła również nagranie z trzeciego dnia po ataku dronów na rosyjską rafinerię w obwodzie rostowskim. Filmy pozyskane z platformy Telegram ukazują kule ognia i ogromne kłęby dymu unoszące się nadal nad miastem Proletarsk. To już trzeci dzień od niedzielnego ataku, kiedy rosyjskie służby walczą z ogniem po skutecznym ataku Ukraińców. Na miejscu zaangażowano ok. 500 strażaków. 41 z nich trafiło do szpitali.