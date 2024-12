Ukraińcy przeprowadzili brawurową akcję w obwodzie ługańskim. Nocą z poniedziałku na wtorek zaatakowano rosyjskie pozycje przy granicy. Straż Graniczna Ukrainy opublikowała nagranie, na którym widać, jak dochodzi do uderzeń dronów czy rakiet w wojskowy sprzęt armii Putina. "Zemsta straży granicznej. Zniszczeniu uległy czołg, działo i 8 samochodów wroga. Zniszczony został też punkt kontroli BPLA, magazyn polowy BK i PMM. Znaczna liczba okupantów zlikwidowana" - podpisali nagranie Ukraińcy. Obecnie na Ługańszczyźnie sytuacja jest dynamiczna i trudna. Rosyjskie siły, mające przewagę liczebną i artyleryjską, utrzymują znaczną część regionu pod kontrolą, ale napotykają na problemy. Ukraina przeprowadza skuteczne uderzenia na rosyjską infrastrukturę, analogiczne do tego, co zaprezentowano na nagraniu Straży Granicznej.