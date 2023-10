Krwawa wymiana ognia. Rosjanie próbowali odbić Kliszczijiwkę

Rosjanie próbują odzyskać utracone tereny w wyniku ukraińskiej kontrofensywy w okolicach Bachmutu. Po tym jak Kijów odbił z rąk rosyjskich okupantów okoliczne wsie pod miastem, oddziały Putina stały się łatwiejszym celem. Agencja Reutera udostępniła nagranie z kamery zamontowanej na hełmie Ukraińca, która nagrała moment rosyjskiego szturmu na ukraińskie pozycje obronne w Kliszczijiwce. Jak wcześniej zaznaczyło BBC, wyzwolenie Kliszczijiwki zapewniło Ukraińcom "klucze do Bachmutu", co wiąże się z tym, że tuż obok tej miejscowości leżą wzgórza, pozwalające kontrolować leżący w dole Bachmut, jak i drogę do strategicznej dla Rosjan Gorłówki. Stąd też na nagraniu można zauważyć, że Ukraińcy zaciekle bronią swojej pozycji, odpierając atak. Żołnierze Zełenskiego należą do 80. Brygady Szturmowej i w momencie ataku wroga byli wyposażeni w nowoczesny sprzęt, który pozwolił im nie doprowadzić do wyłomu linii obrony.