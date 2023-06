Krwawa wymiana ognia. Rosjanie odepchnięci na kilometr pod Bachmutem

Udana akcja Ukraińców pod Bachmutem. Mimo że ruiny miasta znalazły się pod kontrolą Rosjan, walki pod miastem wciąż trwają. Tym razem do sieci trafiło nagranie z krwawej wymiany ognia na tym odcinku frontu. Żołnierze Zełenskiego przeprowadzili ryzykowny szturm na pozycję rosyjskich okupantów, a kamera zamontowana na hełmie jednego z wojskowych wszystko nagrała. Na nagraniu widać, że grupa Ukraińców w pewnym momencie opuszcza wóz opancerzony BTR. Dochodzi do wymiany ognia, w wyniku której Rosjanie ponieśli spore straty. Jak podała agencja Reutera, która również opublikowała nagranie ukraińskich sił szturmujących, Rosjanie zostali odepchnięci na co najmniej kilometr. Żaden z obrońców Kijowa nie odniósł poważniejszych obrażeń w akcji pod Bachmutem. Tego typu misje stanowią część strategii Sił Zbrojnych Ukrainy. Żołnierze Zełenskiego nie rezygnują z walk o Bachmut i stale zaznaczają swoją obecność ja jego obrzeżach.