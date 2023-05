Krwawa wymiana ognia. Ranny Ukrainiec walczył do końca

Kolejny szturm na rosyjskie pozycje nagrany z perspektywy ukraińskiego żołnierza w Bachmucie. Kamera zamontowana na hełmie obrońcy miasta zarejestrowała dramatyczny moment walk. Rosjanie nie chcieli się poddać i otworzyli ogień do Ukraińców. Doszło do krwawej wymiany ognia, w wyniku której jeden z wojskowych Zełenskiego został postrzelony w bark. Na nagraniu widać ten moment, gdy po wrzuceniu granatu do rosyjskich okopów, nagle ostrzał nadchodzi z innej strony. Prawdopodobnie wagnerowcy zdążyli uciec od granatu i rozpoczęli ostrzał z innej pozycji. Wówczas dochodzi do postrzelenia Ukraińca, jednak reszta żołnierzy nie daje za wygraną. Ranny żołnierz zostaje zabrany w bezpieczne miejsce, a reszta załogi utrzymuje ostrzał, finalnie eliminując wszystkich okupantów bez strat własnych. Postrzelony Ukrainiec przeżył tę akcję, ale stracił dużo krwi i szybko nie wróci na front.