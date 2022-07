Krwawa operacja policji w Brazylii. Nie żyje 18 osób

Zginęła kobieta podróżująca samochodem

Narzeczony zmarłej kobiety opowiedział gazecie Globo, jak doszło do tragedii. - Przebywała w moim domu w dzielnicy Penha i przyjechaliśmy do Complexo do Alemão, aby zjeść śniadanie z moją ciotką. W pewnym momencie wybuchła strzelanina. Zatrzymaliśmy się na światłach i mój samochód został ostrzelany. Dziewczyna została postrzelona w klatkę piersiową - wyjaśnił.