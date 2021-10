KRS wyleci z prestiżowej organizacji? Wiceminister oburzony

Krajowa Rada Sądownictwa może zostać wyrzucona w piątek z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa - prestiżowej organizacji, która zrzesza rady sądownictwa krajów Unii Europejskiej. Powodem jest zarzut braku niezależności politycznej. Według naszych rozmówców wyrzucenie KRS jest niemal przesądzone, bo zrzeszone w ENCJ instytucje nie mogą dłużej przymykać oczu na to, że sytuacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest coraz trudniejsza, a polskie władze lekceważą wszelkie ostrzeżenia. Co na to wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska)? Czy to porażka jego środowiska? - Raczej jakiś serial brazylijski - stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To rażące naruszenie równości państw i równości statusu państw - kontynuował. - Jak można mówić, że ktoś jest upolityczniony, tylko dlatego, że jest wybierany przez parlament i nie podoba się opozycji? - pytał Woś.