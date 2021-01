KRS odwołała sędziów Leszka Mazura i Macieja Miterę z funkcji

KRS odwołała sędziego Macieja Miterę? Komentarz dla WP

Wnioski o odwołanie sędziów Mazura i Mitery miały zostać złożone w KRS podczas niejawnej części posiedzenia - podaje PAP. Dziennikarz RMF FM Patryk Michalski informuje, że może to być zemsta za ujawnienie protokołów komisji, które pokazały, jak niektórzy członkowie drenowali budżet. Na wypłatę dodatkowych diet w ciągu pięciu miesięcy przeznaczono ponad 120 tys. zł .

Leszek Mazur, odnosząc się do sytuacji powiedział, że nie czuje się winny. Dopytywany, czy dostrzega w tej sytuacji czynniki polityczne, zaprzeczył. - Ja nie uczestniczę w walce politycznej, dlatego nie ma się za co mścić - powiedział. Dodał również, że spór dotyczył tego, czy protokoły komisji, które zostały ujawnione prasie, są jawne, czy nie.

Zamieszanie z odwołaniem szefa Krajowej Rady Sądownictwa

W trakcie obrad ogłoszono przerwę. Część członków rady chciała, aby przed głosowaniem ws. odwołania Mazur mógł zabrać głos. Sędzia był pytany m.in. jak chce funkcjonować w obecnej sytuacji. Odpowiedział, że to pytanie do samej KRS, ale nie chciał się wypowiadać przed samym głosowaniem, które ma być kluczowe ws. jego przyszłości.

Po przerwie obrady zostały odtajnione. Sędzia Johann, odnosząc się do podanej przez Kwiatkowskiego informacji skomentował, że za pośrednictwem osób związanych z prezydentem otrzymał informację, że Andrzej Duda jest niezaniepokojony odwołaniem przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Podczas posiedzenia wielokrotnie powtarzano kwestię wyjaśnienia "braku zaufania" do Mazura.

Po burzliwej dyskusji w końcu doszło do głosowania. Ostatecznie Mitera i Mazur zostali odwołani. W przypadku Mazura "za" było 13 osób, a po dwie osoby były "przeciw" i się wstrzymały.

"Podwójne diety" sędziów Krajowej Rady Sądownictwa

Do odwołania Mazura i Mitery dążył wybrany do Krajowej Rady Sądowniczej Mularczyk, który jest posłem PiS. W KRS jest wiceprzewodniczącym. Według Interii razem z Wiesławem Johannem jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia Mazura.