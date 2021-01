Prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Pilne pismo resortu Zbigniewa Ziobry do prezesów sądów

W Sejmie pojawił się projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada zniesienie możliwości przyjęcia mandatu. Decyzję będzie można jedynie zaskarżyć. Wątpliwości ws. przepisów pojawiły się również u koalicjanta PiS - partii Porozumienie. Pojawiły się głosy, że to krok w stronę państwa policyjnego . Autorzy projektu zapewniają, że chodzi o "zmniejszenie wpływu spraw o wykroczenia do sądu".

Pilne pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości ws. mandatów

Portal onet.pl informuje, że do prezesów sądów okręgowych trafiło z Ministerstwa Sprawiedliwości pilne pismo w tej sprawie. Resort Zbigniewa Ziobry chce wiedzieć, jak kończyły się sprawy w przypadku odmowy przyjęcia mandatu. Czy sprawa została rozstrzygnięta na korzyść obywatela, czy rację miał policjant? Kolejną kwestią ma być procentowy wpływ takich spraw do sądów rejonowych.

Sądy na zebranie takich informacji miały mieć dwa dni. - To żądanie jest nie do spełnienia - komentuje sędzia Dominik Czeszkiewicz z Suwałk. Komentując argument o odciążeniu sądów podkreśla, że w jego sądzie sprawy wykroczeniowe to około 20 proc. Sędzia krytycznie ocenia propozycję zmian ws mandatów. Uważa, że to złamanie konstytucji oraz prawa do domniemania niewinności.