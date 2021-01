PiS chce znieść prawo do odmowy mandatu. "Krok w stronę państwa policyjnego"

Prawo odmowy przyjęcia mandatu zostanie zniesione? Taki projekt autorstwa grupy posłów PiS wpłynął właśnie do Sejmu. Zdaniem karnisty dr. Mikołaja Małeckiego jest to "krok w stronę państwa policyjnego - państwa, w którym to policjant będzie wymierzał sprawiedliwość". - Ten pomysł nigdy nie powinien wejść w życie - ocenia rozmówca Wirtualnej Polski.

Prawo do odmowy przyjęcia mandaty może zostać zniesione Źródło: PAP