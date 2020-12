Zbigniew Ziobro kontra sędzia Justyna Koska-Janusz. Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Chodzi o proces cywilny, który sędzia Justyna Koska-Janusz wytoczyła ministrowi sprawiedliwości-skarbowi państwa o naruszenie jej dóbr osobistych po publikacji oświadczenia resortu sprawiedliwości z października 2016 r. ws. skrócenia jej delegacji do sądu okręgowego. Sędzia poczuła się urażona oświadczeniem resortu.

- Stoimy cały czas na stanowisku, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych pani sędzi i nie zgadzamy się z kilkoma stwierdzeniami sądu apelacyjnego - mówił tuż po ogłoszeniu orzeczenia pełnomocnik ministra sprawiedliwości mec. Hubert Kubik. Zapowiedział, że będzie rekomendował wniesienie skargi kasacyjnej w tej sprawie. Ostatecznie minister sprawiedliwość skierował do SN kasację w marcu br.

W komunikacie MS z października 2016 r. o skróceniu delegacji sędzi Kosce-Janusz, który jest podstawą sporu, napisano, że "już po tej decyzji do Ministerstwa Sprawiedliwości dotarła informacja, że to właśnie sędzia Justyna Koska-Janusz miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy, co było szeroko komentowane i krytykowane w mediach".