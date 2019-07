Krowy odebrane rolnikowi-bestii, poszły do rzeźni. Smutne kulisy akcji ratowania zwierząt

Powiatowy lekarz weterynarii ze Szczytna ujawnia ciemną stronę głośnych akcji ratowania zwierząt. 22-krowy odebrane okrutnemu rolnikowi zostały przekazane obrońcom zwierząt. Już dwa dni później zwierzęta trafiły do rzeźni.

- Jaki to ma sens? Trzy instytucje są angażowane przez 4 lata, aby uzyskać sądowy nakaz odebrania zwierząt i skazanie rolnika za znęcanie się nad zwierzętami. Krowy są odbierane i trafiają do pogotowia dla zwierząt. Już 2 dni później zostają zabite w rzeźni - mówi Wirtualnej Polsce dr Jerzy Ryszard Piekarz, Powiatowy Inspektor Weterynarii w Szczytnie.

Zamiast krowiego azylu trafiły do rzeźni

Wydarzenia miały miejsce w 2016 roku. Jak mówią inspektorzy, smutny finał podobnych akcji powtarza się regularnie. To ciemna strona głośnych akcji ratowania zwierząt. Okazuje się, że głodzone krowy, niezadbane świnie wpadają z deszczu pod rynnę. Nowy opiekun, który od obrońców praw zwierząt dostaje inwentarz za darmo, ani myśli tworzyć szczęśliwą zagrodę. Trochę podkarmi, poprawi kondycję i najbliższym transportem wysyła do rzeźni, inkasując pieniądze.

To wypacza sens reagowania na cierpienie

Dodaje, że w sprawie "skandalu " z zabitymi krowami powiadomił sąd w Szczytnie. Napisał do Najwyższej Izby Kontroli. Wiadomo też, że dzielnicowy ze Szczytna pojechał na rozmowę do obrońców praw zwierząt. Ci zaś oświadczyli, że przekazanie zwierząt nowemu opiekunowi i ubicie w rzeźni odbyło się zgodnie z prawem.

Kontrowersyjna akcja ratunkowa obciąża sumienia pracowników "Pogotowia dla zwierząt" w Trzciance (woj. wielkopolskie). - My nie ratowaliśmy tych krów. To nie była nasza interwencja. Po wyroku sądu zlecono nam ich przekazanie od osoby która je trzymała i do wskazanego nowego właściciela. Może on swobodnie decydować o dalszym ich losie, bo takie niestety mamy prawo. Pierwsze słyszę, że te krowy trafiły do rzeźni, ale nowy właściciel ma do nich prawo własności - mówi WP Grzegorz Bielawski, z Pogotowia dla Zwierząt w Trzciance.