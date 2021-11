Krótsza kwarantanna dla dzieci? Rząd ma to rozważać

- Kwarantanna to czas na obserwację, czy doszło do zakażenia - w warunkach domowych, ponieważ jeśli doszło do niego, nawet bezobjawowego czy skąpoobjawowego, to grozi to dalszą transmisją wirusa. Zakaźność pojawia się przed objawami klinicznymi. Kwarantannę byłoby można jednak skrócić, wykonując test po 5-7 dniach. To bez wątpienia usprawniłoby pracę szkół, a także nie zwiększało zagrożenia epidemiologicznego - stwierdziła w rozmowie z PAP prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.