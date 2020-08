Krotoszyn. Zabijał karpie, nie ogłuszając ryb. Sąd zmienia wyrok

Chodzi o wydarzenia z grudnia 2018 r. Wojciech C. sprzedawał na targu w Krotoszynie karpie na wigilijny stół. Zwierzęta zabijał za pomocą tępej gilotyny, nie ogłuszając ich wcześniej. Sprawa trafiła na policję. Sprzedawca przyznał się do winy. Tłumaczył się, że nie wiedział, że w taki sposób nie można zabijać ryb. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami i groziło mu 5 lat więzienia.

Krotoszyn. Gilotynował karpie bez ogłuszania. Więzienie w nieprawomocnym wyroku

W pierwszej instancji sąd skazał Wojciecha C. na trzy miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności . Miał również wpłacić 1800 złotych na konto Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami w Krotoszynie oraz 1700 złotych do Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva!. Od wyroku odwołała się zarówno obrona jak i oskarżyciel posiłkowy.

Podczas apelacji został powołany ichtiolog, który miał za zadanie odpowiedzieć, czy karpie mają układ nerwowy i mogą odczuwać ból i strach. Biegły miał również wyjaśnić, czy ryby mają na skórze receptory, przez które wyczuwają krew od innego osobnika, co może powodować ich cierpienie. Kolejną kwestią do rozwiązania było to, czy podczas zabijania karpi ważny jest stopień naostrzenia gilotyny.